. I mesi continuano a scorrere, inesorabili, e passi in avanti nel rinnovo contrattuale non ce ne sono. Il polacco al momento ha rifiutato le proposte del club per prolungare l’accordo, attualmente in scadenza nel 2021.. Il Napoli aspetterà l’estate, poi tirerà le somme: se non ci saranno novità, Milik potrebbe andar via, per evitare di perderlo a potrebbe andar via, per non perderlo a zero dopo pochi mesi.E allora si pensa già al futuro. E’ obbligatorio, seppur. Un po’ come fatto con Mertens, il cui tanto atteso rinnovo è arrivato dopo lunghissime trattative. Il belga resterà, poi arriverà Petagna, acquistato a gennaio dalla Spal, e poi parcheggiato a Ferrara fino al termine della stagione. Ma, qualora dovesse partire Milik, servirà un altro innesto.C’è già una lista, con alcuni nomi evidenziati. Uno su tutti, quello di Andrea Belotti, centravanti del Torino che tanto piace a Rino Gattuso. Mister 100 milioni tre anni fa, ora la valutazione del Gallo è calata, ma trattare con Cairo resta sempre operazione difficile. Una cosa però, secondo quanto appreso da calciomercato.com, è sicura: nei dialoghi non verrà inserito Petagna. L’ex Atalanta è stato preso per puntarci, fino in fondo. Non verrà utilizzato come pedina per arrivare a Belotti. Come idea resta presente anche Jovic, che stuzzica De Laurentiis e Giuntoli: la valutazione è scesa a 45 milioni di euro (contro i 60 pagati un anno fa dal Real all’Eintracht). Un passo dietro Belotti, aspettando Milik.