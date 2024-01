Milinkovic-Savic: 'Lazio? Certo che mi manca, sono stato lì 8 anni...'

Tra i grandi ospiti di Inter-Lazio stasera a Riyad, c'era anche l'ex biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic, ora in forza all'Al-Hilal. Dopo la secca sconfitta per 3-0 dei suoi ex compagni, Milinkovic ha risposto a qualche domanda dei cronisti presenti: "Tutto bene. Mi è dispiaciuto molto (per la sconfitta, ndr) perché volevo venire lunedì a vedere. Se mi manca la Lazio? Certo che mi manca, sono stato 8 anni là. Sì alcuni dei compagni li ho visti".



Nei suoi primi mesi in Saudi Pro League, il centrocampista serbo ha segnato 8 gol (ai quali si aggiungono 4 assist) in 16 presenze stagionali in campionato. In tutte le competizioni, il totale sale a 22 presenze, 9 reti e 5 passaggi vincenti.