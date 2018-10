"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:infatti riceve, la compagnaIl lieto evento viene annunciato direttamente dalla società sarda, che comunica di come siaprimogenito per il bomber ex Genoa e Napoli.- Già, evento fantastico per il neo-papà, madomenica alle 18 è infatti in programmavalido per la nona giornata di Serie A., lanciando Alberto Cerri dal 1'. Magari qualche minuto nel finale, se necessario: alla fine invece per la punta del Cagliari si riveleràche garantisce ai suoi un pareggio preziosissimo:ed è stato lanciato immediatamente nella mischia dal suo allenatore, quando la situazione è diventata pericolosa. Il primo gol di piede, dopo che le tre reti precedenti quest'anno le aveva segnate tutte di testa:E allora continua a volare, Pavoloso!@AleDigio89