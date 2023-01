Fiorentina-Monza 1-1: Come il collega avversario non può niente in occasione del vantaggio di Cabral. Nella ripresa è decisivo un paio di volte a salvare il risultato. Prestazione solida.: Alterna un primo tempo in netta sofferenza ad una ripresa giocata con personalità. E’ forse il migliore del reparto difensivo brianzolo.: Chiamato ad impostare il gioco non ne azzecca praticamente una, ed è lui a perdersi cabral in occasione del vantaggio dei padroni di casa. (dal 22’st: torna in campo dopo i fatti di dicembre, dimostrandosi comunque migliore del collega. Da solidità): Nel primo tempo gli attaccanti della Fiorentina gli fanno venire il mal di testa, dalle sue parti i viola sfondano quasi sempre. Meglio nella ripresa, anche se la Fiorentina lo aiuta smettendo di giocare.Anche lui nel primo tempo soffre molto le scorribande offensive di Biraghi. Nella ripresa trova lo spunto giusto per mettere Carlos Augusto davanti alla porta. (dal 37’stNel pessimo primo tempo del Monza è l’ultimo a mollare provandoci fino all’ultimo. Resta negli spogliatoi all’intervallo e gli ospiti alzano nettamente il baricentro.: In mezzo al campo è spesso vittima del pressing alto dei viola, questo lo porta spesso a sparire dal campo. (dal 18’st: utile per contenere la Fiorentina nei minuti finali del match): La sua prova conferma che il calcio è uno sport imprevedibili. Prestazione pessima nel primo tempo, mentre nella ripresa è lui a trovare il guizzo vincente che regala un punto ai suoi compagni.Nel primo tempo non si vede quasi mai. Doveva essere il più pericoloso, ma dalle sue parti i viola hanno faticato il giusto (dal 1’st: Con il suo ingresso il Monza prende coraggio e la ripresa è tutta un’altra cosa. E’ lui a far partire l’azione del pareggio): E’ forse lui la vera delusione del primo tempo del Monza: non si accende mai, dando liberta d impostazione alla difesa viola. Nella ripresa è più utile in fase difensiva che in quella offensiva.: Lotta dal primo minuto con Quarta e Igor ma, anche solo per una questione di centimetri, strusca pochissimi palloni.: Partita dai due volti quella della sa squadra. Il giovane tecnico ha il merito di cambiarla grazie ai cambi nella ripresa, e se Petagna non si mangiava il gol nel finale probabilmente sarebbe riuscito a portare i 3 punti a casa.