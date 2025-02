Monza-Milan, accordo per Zeroli: tutti i dettagli e la formula

un' ora fa

Ultime ore davvero infiammate per il mercato del Milan: c’è l’accordo totale per Warren Bondo con il Monza, che si assicura il prestito del giovane rossonero Kevin Zeroli.



Affare a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro, per il centrocampista francese un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno 2029.



All'interno dell'operazione Warren Bondo, farà il percorso inverso il giovane centrocampista rossonero Kevin Zeroli, capitano di Milan Futuro, che viene ceduto in prestito secco alla squadra brianzola.