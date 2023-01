Raffaele Palladino ha commentato il pareggio contro la Fiorentina del suo Monza: "Abbiamo fatto bene contro una grande Fiorentina, che ha meriti. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, non eravamo aggressivi e non riuscivamo a recuperare e ripartire. Mi assumo la responsabilità, perché ho messo in difficoltà. Poi nel secondo ho dovuto fare dei cambi ed è andata meglio, abbiamo sfruttato l'ampiezza e creato tante occasioni da gol. Dobbiamo essere bravi a giocarcela ovunque, non è da tutti avere questo coraggio a Firenze. Potevamo vincere o perdere, ma siamo orgogliosi ed il percorso di crescita va avanti".



SUL MERCATO - "Con le domande di mercato mi mettete in difficoltà... Ho chiesto semplicemente di sfoltire la rosa, perché siamo tanti e per rispetto di quelli che stanno fuori. Poi sappiamo che in certi reparti abbiamo bisogno di un po' di qualità in più, ho chiesto di tenere il gruppo senza stravolgere. La società poi sa cosa serve, se arriva qualcosa bene altrimenti sono felicissimo così perché la squadra mi sta dando soddisfazioni".