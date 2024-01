Monza, Zerbin e Popovic hanno firmato: il ruolo in squadra e come cambiano le gerarchie

Redazione CM

Ora è ufficiale. Matija Popovic e Alessio Zerbin sono due nuovi giocatori del Monza, un’operazione in sinergia con il Napoli. Il club azzurro ha infatti bloccato il giovane talento serbo, classe 2006, anche se non può tesserarlo per il limite sugli extracomunitari. Dopo il mea culpa del Frosinone, è subentrato il Monza nel futuro immediato di Popovic. La società brianzola, che ha ancora lo slot libero, a differenza del Frosinone, ha messo sotto contratto per 6 mesi il serbo salvo poi ri-liberarlo per il Napoli a fine stagione (trasferendosi dall'Italia non occuperebbe uno slot extracomunitario).



ANCHE ZERBIN - Ma non è tutto perché è stata fatta una doppia operazione: dal Napoli al Monza ci è andato in prestito fino a giugno anche Zerbin. Dunque, quest'ultimo (che sembrava dovesse ritornare a Frosinone) si giocherà le sue carte sotto la guida di Palladino. Intanto, Popovic ha firmato un quinquennale con il Napoli, mentre Zerbin ha siglato un rinnovo di contratto sino al 2028 con i partenopei.



LE PRIME PAROLE DI ZERBIN - "Abbiamo avuto vari incroci in passato col Monza, il primo a Viterbo in Coppa Italia di Serie C. Sono orgoglioso e fiero di questa scelta, è una bellissima opportunità e spero di ripagare la fiducia che mi hanno dimostrato. Palladino lo vedrò fra poco e ci parleremo. Ceneremo insieme e sarà una bella serata". Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli, ha aggiunto: "Zerbin è un giocatore fortemente voluto dal tecnico Palladino e io ho cercato di accontentarlo, come di solito faccio con tutti gli allenatori".



COME CAMBIA IL MONZA CON POPOVIC - Popovic è un esterno d’attacco che lì davanti può giocare in ogni ruolo. Si adatta a ogni posizione. In Serbia ha fatto anche il mediano. La sua preferenza però è dalla trequarti in su, è un giocatore tecnico e di fantasia che Palladino inserirà con cautela nel calcio italiano. La sua posizione ideale è largo a sinistra a piede invertito, rientra verso il centro per calciare in porta o per cercare l’imbucata per i compagni. Per questo, quando giocherà lui, saranno importanti anche gli inserimenti dei centrocampisti. All’occorrenza Popovic può fare anche il trequartista centrale o giocare da prima punta. Nelle gerarchie dell’allenatore parte dietro, ma Matija lavorerà a testa bassa in allenamento per provare a convincere Palladino a rivedere le gerarchie.



COME CAMBIA IL MONZA CON ZERBIN - Zerbin si candida per un posto nel tridente di Palladino. L’allenatore ruota spesso i giocatori a disposizione, ma ultimamente il tridente più consolidato è quello con Dany Mota e Colpani dietro Colombo. Zerbin entrerà nelle rotazioni della squadra, si candida per un posto sulla trequarti e, se dovesse sfruttare le occasioni che gli verranno concesse, potrebbe scalare le gerarchie diventando un titolare. Non è escluso che Palladino possa cambiare modulo per sfruttare l’arrivo di Zerbin senza rinunciare a chi finora ha giocato di più, ogni tanto ha provato il 4-2-3-1 che potrebbe riproporre anche in futuro.