Morata e Alice Campello sono tornati di nuovo insieme, l'annuncio dato sui social

un' ora fa

Una foto che li ritrae insieme, i visi in primo piano, sorridenti, e un tenero bacio sulla guancia: l'attaccante del Milan Álvaro Morata ufficializza con un post su Instagram il riavvicinamento alla moglie Alice Campello.



L'immagine non è accompagnata da parole, ma solo da un cuore che esplicita la volontà dei due di darsi una seconda possibilità. La coppia, infatti, si era separata a fine agosto e pare che uno dei motivi di incomprensione fosse la decisione dello spagnolo di cambiare ancora città per andare a giocare nel Milan. Ma ora la decisione di tornare insieme.