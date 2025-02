Morata titolare nel Galatasaray? Come può giocare

ANP/AFP via Getty Images

Con l'arrivo dilì davanti sono in tanti nell'attacco del Galatasaray. Oltre allo spagnolo, nella rosa del club turco ci sono tanti altri giocatori che sono passati dalla Serie A: su tutti gli ex napoletani Dries Mertens e Victor Osimhen, ma ci sono anche Lucas Torreira, Mario Lemina, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu (una parentesi breve e anonima nel Genoa), Roland Sallai (una stagione al Palermo) e Mauro Icardi.- E proprio a causa dell'infortunio dell'argentino ex Inter la dirigenza ha deciso di affondare il colpo per Morata a gennaio scorso. L'attaccante è arrivato lasciando il Milan dopo pochi mesi dal suo arrivo in rossonero, la sua avventura a Milano non era mai decollata così prova a cercare una svolta in Turchia., l'allenatore Okan Buruk (anche lui ex giocatore dell'Inter) dovrebbe alternarlo a Osimhen con Mertens a fargli da spalla.

- Senza Icardi come detto fuori fino alla fine della stagione, le altre soluzioni in attacco, oltre a Morata e, possono essere l'unghereseche è arrivato a settembre scorso dal Friburgo, il gioiellino classe 2003, che lì davanti può giocare in tutti e tre i ruoli di un eventuale tridente. E' capitato anche che il Galatasaray giocasse con il 4-2-3-1, a quel punto uno tra Morata e Osimhen sarebbe il riferimento offensivo.