È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



TUTTI GLI ERRORI - Solo una svista in questa 11a giornata di Serie A: il gol dell'1-0 dell'Udinese a Torino di Pussetto nasce infatti da un evidente fallo di Walace ai danni di Meité non sanzionato dal direttore di gara Massa e dal Var.



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA: