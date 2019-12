Torna anche per questa stagione il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.







ERRORI 14a GIORNATA - Manca un rigore evidente alla Juventus. Il difensore del Sassuolo Kyrikopoulos trattiene sul petto (e anche col braccio destro dietro la schiena) De Ligt nell’area di rigore neroverde: l’arbitro lascia proseguire, il Var inspiegabilmente non interviene. Manca un rigore anche al Napoli nel match perso 2-1 contro il Bologna. All’83’, su punizione di Insigne, Svanberg atterra Manolas in area: l’arbitro Pasqua lascia proseguire, il Var non interviene e sbaglia. La trattenuta del giocatore del Bologna era evidente e da sanzionare. Mancano infine due rigori al Lecce nel match contro la Fiorentina: il primo per il fallo di Caceres su Farias in scivolata (prende solo l’avversario, mai il pallone); il secondo per il fallo di Dalbert ai danni di Shakhov, col piede del giocatore viola sulla linea dell’area e dunque da rigore.



ERRORI 15a GIORNATA - Verona favorito nel match contro l’Atalanta: è grave l’errore di Valeri da cui nasce il gol dell’1-0 di Di Carmine. La rimessa laterale viene effettuata quasi 10 metri oltre a dove era uscito il pallone, grave che l’arbitro e il guardalinee non se ne siano accorti. Il gol nasce dunque da un’irregolarità. Un errore grave durante Lazio-Juventus per Fabbri e il Var: Luiz Felipe entra con la gamba tesa e il piede a martello su Matuidi, per l’arbitro neanche è fallo. Intervento da sanzionare e manca un’espulsione diretta al difensore della Lazio per la pericolosissima scivolata. Un errore anche per Pairetto in Sassuolo-Cagliari: il rigore assegnato ai padroni di casa non c’è, il pallone finisce sul costato di Lykogiannis e non sul braccio (che in effetti è largo, ma non colpisce la sfera).



1a giornata: (-)Fiorentina-Napoli(+); (+)Udinese-Milan(-).

2a giornata: (-)Bologna-Spal(+).

3a giornata: (+)Genoa-Atalanta(-).

4a giornata: arbitri e Var impeccabili in questo turno di Serie A​.

5a giornata: (+)Fiorentina-Sampdoria(-); (+)Torino-Milan(-).

6a giornata: (+)Lecce-Roma(-); (+)Udinese-Bologna(-).

7a giornata: (+)Genoa-Milan(-).

8a giornata: (+)Juventus-Bologna(-).

9a giornata: (-)Inter-Parma(+); (+,-)Fiorentina-Lazio(-,+).

10a giornata: (+)Juve-Genoa(-); (-)Napoli-Atalanta(+); (+)Udinese-Roma(-).

11a giornata: (-)Atalanta-Cagliari(+); (-)Torino-Juve(+).

12a giornata: (-,+)Lazio-Lecce(+,-); (+)Sampdoria-Atalanta(-).

13a giornata: (-)Atalanta-Juventus(+); (+)Sampdoria-Udinese(-); (+)Verona-Fiorentina(-).

14a giornata: (+; +)Fiorentina-Lecce(-; -); (-)Juventus-Sassuolo(+); (-)Napoli-Bologna(+).

15a giornata: (-)Atalanta-Verona(+); (+)Lazio-Juventus(-); (+)Sassuolo-Cagliari(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):



Juventus 4 - 2 (+2)​

Udinese 3 - 1 (+2)​

Verona 2 - 0 (+2)​​

Sassuolo 2 - 0 (+2)

Fiorentina 4 - 3 (+1)​

Genoa 2 - 1 (+1)​​​

Spal 1 - 0 (+1)

Parma 1 - 0 (+1)​

Sampdoria 2 - 1 (+1)​​​

Lazio 3 - 2 (+1​)​

Cagliari 1 - 1 (0)​

Torino 1 - 1 (0)​

Brescia 0 - 0 (0)

Inter 0 - 1 (-1)​

Napoli 1 - 2 (-1)​​​

Lecce 2 - 3 (-1)​​

Roma 0 - 2 (-2)

Bologna 1 - 3 (-2)​

Milan 0 - 3 (-3)

Atalanta 1 - 5 (-4)​​.