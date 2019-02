Intervenuto ai microfoni di Sky, Radja Nainggolan ha parlato apertamente del suo momento di difficoltà e spiegato come insieme alla società abbia intrapreso un programma specifico per recuperare la condizione.



“Non sono mai stato al 100% anche per problematiche non calcistiche. Adesso ho fatto un patto con la società e sto cercando di ripagarli. So di aver sbagliato qualcosa, a 30 anni dovevo cambiare qualcosa dal punto di vista degli atteggiamenti e adesso mi sento molto meglio. Ho avuto dei problemi fisici che non avevo mai avuto in carriera e per questo ci siamo fatti delle domande in più”.