"Vergognoso". Le autorità britanniche definiscono così il comportamento di alcuni tifosi del Napoli ieri sera allo stadio King Power, dove la squadra di Spalletti ha pareggiato 2-2 col Leicester in Europa League grazie alla doppietta di Osimhen.



Al termine della partita c'è stato un lancio di bottiglie: da capire se a iniziare siano stati i napoletani o gli inglesi. Gli steward sono intervenuti ed è scoppiata una rissa con alcuni elementi particolarmente esagitati, prima bloccati e poi raggiunti da altri tifosi partenopei che volevano liberarli. Secondo il quotidiano Leicester Mercury, fuori dallo stadio la polizia ha arrestato 12 tifosi del Napoli. In giornata verranno visionati i filmati degli incidenti per accertare se ci siano ulteriori responsabili.