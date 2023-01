Giunge una triste notizia da Napoli, dove il giovane tifoso partenopeo Alessio Buonocore non ce l'ha fatta. Il ragazzo era afflitto da una malattia con cui lottava da tempo e che nelle scorse ore ha malauguratamente prevalso. In passato era stato ospite del Napoli, facendo parte del gruppo di bambini che accompagnarono in campo la squadra durante Napoli-Sassuolo del 2018. Il giovane supporter fu vittima di cyberbullismo proprio dopo la sua apparizione in campo, situazione a cui il Napoli decise di mettere un freno invitandolo a Castel Volturno per dimostrare la vicinanza del club. Nelle scorse ore la malattia che lo attanagliava da tempo ha avuto la meglio. I funerali si sono svolti durante la mattinata di oggi a Napoli, presso la chiesa di Sant'Erasmo.