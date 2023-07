Napoli e Udinese negli anni hanno sempre avuto buoni rapporti, tante le trattative di mercato andate a buon fine tra i due club. Si ricordano i recenti acquisti azzurri Allan, Zielinski e Meret su tutti. Oggi al centro dei discorsi tra friulani e partenopei c'è Lazar Samardzic che piace e non poco al Napoli e l'Udinese lo valuta 25 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport apre a una possibile trattativa tra le due squadre che porterebbe Samardzic in azzurro e Gaetano in bianconero.