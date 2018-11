Un sogno sempre più ricorrente che, di giorno in giorno, sta cercando di trasformarsi sempre più in realtà. Ilvuole l'attaccante dele da parte della punta uruguaiana stanno continuando ad arrivare segnali positivi. Difficile, difficilissimo che il super colpo possa arrivare nel corso del mercato di gennaio, mae i contatti con gli intermediari sono sempre più frequenti. Il patron De Laurentiis ha già prontaper il Matador anche se lontana dall'attuale stipendio che supera i 10 milioni annui percepiti a Parigi.per Cavani è pronto a fare un autentico sacrificio economico. Attualmente i più pagati della rosa sono Lorenzo(4,5 milioni annui) e Dries(4 milioni), maSe da parte di Cavani c'è una completa apertura, ancora manca da parte dell'ok ad avviare una trattativa per liberare uno degli attaccanti considerati centrali per il progetto di. C'è però di più perchè nelle fila del Napoli c'è un giocatore che interessa e non poco al club parigino,Si tratta diper cui esiste anche una clausola rescissoria da 63 milioni di euro. I due club ne parleranno e la possibilità di intavolare una trattativa a due vie non è da escludere a priori. In questo caso a guadagnarci sarebbe il Napoli dato che il valore del cartellino del polacco è ampiamente superiore rispetto a quello di Cavani, che a giugno 2020 andrà in scadenza di contratto.