Il tecnico delFrancescoha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Monza:"Nel calcio bisogna correre. Se si riceve sempre palla addosso e si cerca il dribbling non è calcio attuale, la differenza sta qua. Con l'Atalanta e nel primo tempo di oggi non l'abbiamo fatto ed eccoci qua. Non dobbiamo fare calcoli ma vincere, se giochiamo come nel secondo tempo abbiamo speranze, se come nel primo no".- "A fine primo tempo si parla, si dice cosa non va, si cerca di risolvere. I ragazzi hanno capito, abbiamo lavorato una settimana intera ma si vedeva a occhio nudo che in quel modo non si andava da nessuna parte".

- "Quando giochi con avversari che ti prendono a uomo devi attaccare gli spazi che si aprono, la chiave è questa qui. Poi i giocatori di livello fanno la giocata personale, ma bisogna arrivarci senza intestardirsi in dribbling lontano dalla porta".- "Prima quelle, poi la tattica, la tecnica e tutto il resto. Appena ci siamo liberati di testa abbiamo creato tantissimo. Dispiace perché abbiamo concesso due occasioni e preso due gol, questa cosa mi fa impazzire".- "Ho un contratto con la Slovacchia, è un matrimonio strano, a tre. Non è vero che mi è stato offerto un posto nello staff dell'anno prossimo. Non so come andrà, ma nella peggiore delle ipotesi voglio lasciare un bel ricordo qua".