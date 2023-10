L’ottimismo mostrato dal Presidente DeLaurentiis rischia di rimanere una mera illusione perché ad oggi. Una situazione delicata e resa ancora più difficile dalle recenti tensioni scaturite dal video social pubblicato dal club azzurro che ha mandato su tutte le furie il ragazzo e il suo entourage.- Osimhen non sembra essere così felice come nella scorsa stagione, nel rettangolo di gioco ride sempre meno.: improbabile già a gennaio ma certamente concreto nella prossima estate.Il Napoli deve iniziare a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato. Piace moltoma non sarà facile portare via il brasiliano all’Arsenal. In lista ci sono anche, attaccante che potrebbe fare lo stesso percorso di Victor Osimhen. Sul canadese il club azzurro però dovrà superare la concorrenza del Milan.