Il Napoli è al lavoro per regalare un nuovo attaccante a Luciano Spalletti. Il nome sul quale sta lavorando la dirigenza è Giovanni Simeone, il Cholito che il Verona ha riscattato per 10 milioni dal Cagliari. Il ds Giuntoli ha fatto un primo sondaggio, la richiesta del Verona è di 20 milioni e per il giocatore c'è la concorrenza di Monza, West Ham e altri club di Premier League.