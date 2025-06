Napoli, De Bruyne: "Condividiamo la stessa ambizione. E' il progetto giusto per me"

Matteo Palmisano

19 minuti fa



Prime parole ufficiali per Kevin De Bruyne come nuovo acquisto del Napoli. Il belga giovedì 12 giugno ha firmato il contratto di due anni con gli azzurri ed è pronto per questa nuova sfida dopo 10 anni al Manchester City.



Dai canali ufficiali del club, le sue dichiarazioni: "Io e il Napoli condividiamo la stessa passione. Penso che sia il progetto giusto per me e mi impegnerò affinché possa dare il mio contributo per vincere. Dopo dieci anni in Inghilterra, questa per me è un'esperienza nuova. Io e la mia famiglia siamo entusiasti e non vediamo l'ora di viverla".