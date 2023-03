Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato della grande stagione della squadra: "Siamo forti perché giochiamo come squadra; ognuno di noi ha grinta, voglia e tutti corrono per l'altro. Anche in 10 o in 9 diventa anche più facile giocare, è una cosa incredibile".