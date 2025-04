Napoli-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è una sfida valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte due squadre che lottano per obiettivi totalmente differenti. Da una parte c'è il Napoli, che dopo il pareggio con il Bologna vuole tornare a vincere per mettere pressione all'Inter in testa alla classifica. Dall'altra, invece, l'Empoli è scivolato in una scomoda 18esima posizione, momentaneamente, quindi, in zona retrocessione. Calcio d'inizio lunedì 14 aprile al Maradona a partire dalle 20.45.Napoli-Empoli

lunedì 14 aprile 202520.45DaznDaznMeret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Gilmour; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte.Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All.: D'Aversa.

- In casa Napoli, Antonio Conte deve far fronte alla squalifica di Di Lorenzo e per questo motivo, al suo posto ci sarà Mazzocchi. A centrocampo spazio a Lobotka, con McTominay e Gilmour. Davanti, Lukaku dovrebbe essere supportato da Neres e Politano. L'Empoli, invece, si affida a Esposito e Colombo davanti.- La sfida Napoli-Empoli è trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Il match Napoli-Empoli è visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- La telecronaca di Napoli-Empoli è affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Ciro Ferrara.