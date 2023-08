Il lavoro del Napoli è sempre stato incentrato sulla ricerca di giovani talenti, che siano sì di prospettiva ma già pronti. E tra questi c’è Gabri Veiga, gioiellino classe 2002 del Celta Vigo. I buoni rapporti con il club spagnolo hanno portato già Lobotka tre anni e mezzo fa in azzurro e ora lo scenario si può ripetere. Un altro centrocampista, stavolta con caratteristiche diverse, il sostituto ideale di Zielinski, diretto all’Al-Ahli.



SUBITO PRONTO? - La trattativa tra Napoli e Celta Vigo è alle sue fasi finali, gli spagnoli sono pronti ad accettare anche 35 milioni di euro circa (al di sotto dei 40 milioni della clausola) a cui si andrà ad aggiungere una percentuale su un’eventuale futura rivendita. La volontà del calciatore è chiara da tempo e c’è anche l’accordo con Gabri Veiga che si prepara a firmare un quinquennale da 1,8 milioni a stagione più bonus. L’obiettivo è chiudere quanto prima e mettere il giocatore a disposizione di Rudi Garcia già per l’esordio in campionato di sabato contro il Frosinone.