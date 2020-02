Il Napoli crolla al San Paolo contro il Lecce perdendo per 2-3. Ma l'episodio che ha fatto tanto discutere è la mancata concessione del calcio di rigore da parte dell'arbitro Giua. A tal proposito ha parlato l'ex arbitro Paparesta in un'intervista per Il Mattino:



"Il Var resta un aiuto, ma se non viene utilizzato al meglio diventa un boomerang. Bisogna spiegare agli arbitri in modo univoco e quindi oggettivo i casi in cui bisogna andare al Var. La macchina non sostituisce l'uomo, ma nel momento in cui l'arbitro vede il contatto, come nel caso di Milik, decide che quel contatto non giustifichi quel tipo di caduta, allora non c'è Var che tenga. Probabilmente la caduta eccessiva di Milik ha tratto tutti in inganno, ma sarebbe il caso che parlasse l'Aia o l'arbitro stesso: a quel punto puoi osservare mille immagini, ma se percepisci sproporzione tra intensità nel contatto e caduta allora la spieghi, così da non depennare quanto di buono può dare il Var".