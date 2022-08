Il difensore del Napoli, Mario Rui, è intervenuto su Radio Kiss Kiss commentando le voci del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli: "Ronaldo? Un giocatore della sua qualità può giocare ovunque. So che si esalta in questi ambienti e viene fuori alla grande. Sono di parte, ma per me è il calciatore più forte di tutti i tempi a livello mondiale. Poi le chiacchiere le lascio agli altri, vediamo come va a finire. Io sono un suo tifoso e sono sicuro che tutto lo spogliatoio lo accoglierebbe al meglio".