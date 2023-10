Intervistato dal canale Korty Eo, l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen ha ripercorso due episodi della sua esperienza in Serie A.



L'INFORTUNIO AL VOLTO CON SKRINIAR - "La palla stava arrivando e volevo prenderla di testa. Il difensore mi ha colpito sullo zigomo e mi hanno operato. Ero molto spaventato, pensavo mi avessero sfregiato. È stato un infortunio quasi fatale, ma ringrazio Dio per essere ancora vivo".



MI DICEVANO CHE NON AVREI SEGNATO - "Quando sono venuto a Napoli, la gente mi diceva che non avrei segnato mai 4 gol perché è una lega molto fisica. Ma io ho sempre risposto: 'conosci le mie abilità?'. Quando mi dicono una cosa del genere, anche se non so bene come fare, voglio essere sicuro di imparare a farla ed accolgo la sfida per dimostrare che sono in grado".