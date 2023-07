Cifre da capogiro circolano attorno a Victor. Sonoper assicurarsi il centravanti nigeriano, peròpoco meno di un mese fa quando. E sarebbe proprio questa la cifra a cui non potrebbe resistere il presidente che ad oggi non è arrivata e difficilmente arriverà:Dunque, con ogni probabilità Osimhen resta a Napoli (visibilmente felice e carico) e si lavora per "premiare" una stagione da paura e una crescita pazzesca del centravanti nigeriano.- Ieri è stata la giornata di Osimhen, grande protagonista in campo e travolto dall'affetto dei tifosi in ritiro a Castel di Sangro. E ha ricevuto una visita speciale, quella del suo agente,All'Aqua Montis di Rivisondoli, quartier generale degli azzurri fino al 12 agosto, ieri c'era anche l'amministratore delegato del Napoli, Andrea Chiavelli, il famoso uomo dei contratti. Ma niente firma, non ancora perlomeno.. A Dimaro dei progressi sono stati fatti, ci si aspetta qualcosa di concreto da questo secondo ritiro, dove ci sarà qualche altro incontro tra De Laurentiis e Calenda per arrivare alla soluzione finale. Presto ci potrebbe essere la firma. Osimhen è legato al Napoli fino al 2025 e percepisce 4,5 milioni a stagione. Con il nuovo contratto ci sarebbe unBalla ancora qualcosina, soprattutto in termini di. Perché De Laurentiis ne prepara una di quelle importanti dache gli consentirebbe di fare una cassa spaventosa anche nelle prossime finestre di mercato. Al di sotto del famoso "duecentino", ma pur sempre eccezionale per valori economici.