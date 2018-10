Adam Ounas ha parlato a Sky Sport nel post partita di Napoli-Sassuolo:



“Abbiamo provato a pressare alto velocemente. Ci siamo riusciti e bene per me e per la squadra aver segnato subito. Non c’è molto da dire, abbiamo cominciato bene. Ma abbiamo anche sbagliato due tre gol, meno male che Lorenzo ha fatto un gol bellissimo, lì la gara è finita. Ancelotti? Il mister dà fiducia a tutti. In allenamento parla molto con noi, così è più facile giocare sentendo la fiducia. Lo ringrazio per questo. Differenza tra Sarri ed Ancelotti? Sono diversi. Uno fa più turnover, l’altro gioca sempre con gli stessi. Entrambi sono bravi”