Si respira aria di movimenti nel centrocampo del Napoli. Nonostante qualche passo in avanti fatto più di una settimana fa, il contratto di Zielinski è ancora lì, in scadenza e non è arrivato ancora nessun rinnovo per il polacco. Resta ancora in piedi l'ipotesi Arabia Saudita per lui e, in caso di cessione, il Napoli andrebbe a sferrare l'attacco per Teun Koopmeiners. Pronti 35 milioni per arrivare all'ex AZ Alkmaar, anche se non sarà semplice dato che l'Atalanta lo considera incedibile. Lo racconta oggi il Corriere del Mezzogiorno.