Un terzino destro per Ancelotti, forse due. In casa Napoli, il direttore sportivo Giuntoli continua a lavorare per la fascia destra, che dopo l'addio di Christian Maggio, in scadenza di contratto, potrebbe perdere anche il suo titolare: Elseid Hysaj. La società di De Laurentiis si sta già muovendo per regalare due sostituti di livello ai due in partenza: contatti avviati da tempo con l'Atletico Madrid per Sime Vrsaljko, considerato il sostituto ideale di Hysaj, mentre il nome nuovo per il dopo Maggio è quello di Stefan Lainer, austriaco classe 1992 del Salisburgo.



HYSAJ IN BILICO - Qualche giorno fa l'agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha confermato la possibilità che il terzino albanese possa partire: "Ha una clausola di 50 milioni. Se Sarri approderà in un club inglese non è escluso che possa chiedere di portarlo con sé, tra i due c'è un grande rapporto da tempo". In attesa di sviluppi sul futuro dell'ex tecnico dei partenopei, e di riflesso su quello del terzino, il direttore sportivo Giuntoli ha individuando il possibile sostituto: Sime Vrsaljko, terzino dell'Atletico Madrid. Il Napoli ha avviato i contatti già da tempo con gli spagnoli e l'entourage del calciatore, che ha aperto al ritorno in Italia. Al momento manca il via libera dei Colchoneros, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore: il club allenatore da Diego Simeone è vicino all'ingaggio di Sidibé, terzino francese proveniente da Monaco.



SORPRESA - Rivelazione dell'ultima Europa League con la maglia del Salisburgo, Stefan Lainer è il balzato in pole per il ruolo di vice della fascia destra. Il ds Giuntoli e il club austriaco stanno trattando, ma al momento le parti restano distanti: il Salisburgo chiede 10 milioni di euro per lasciar partire il terzino, mentre il Napoli non va oltre i 7 milioni. Il club di De Laurentiis spera di abbassare le pretese del club austriaco e regalare un altro colpo al nuovo allenatore Carlo Ancelotti.