Il Sassuolo nel week end continuerà la caccia alle punte: ha messo le mani su Caputo dell’Empoli (si lavora sulle possibili contropartite) e si è inserito per Inglese (Napoli). L’ex Chievo piace anche a Bologna e Parma, ma c’è già stato un contatto tra gli emiliani e il Napoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Boateng verrà riscattato dal Barcellona e poi girato a un altro club spagnolo. Babacar piace in Inghilterra e potrebbe salutare anche Falcinelli. Per la mediana si aspetta solo l’ultimo ok della Juve per il prestito di Traorè. Si lavora col Genoa per lo scambio Cassata-Russo.