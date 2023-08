Era nell'aria, ora è ufficiale. Come annunciato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso del ritiro di Dimaro, Giovanni Di Lorenzo ha firmato un nuovo contratto con il club azzurro. L'ex Empoli si è legato al Napoli fino al 2028: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2028"



L'OPZIONE - Nel nuovo accordo tra il Napoli e l'esterno difensivo classe 1993 è presente anche un'opzione per un'ulteriore stagione, dunque fino al 2029.