Natan ferma il Barcellona, il Betis Siviglia pensa al riscatto: quanto può incassare il Napoli

Nel turno di campionato durante il quale il Real Madrid è caduto al Bernabeu contro il Valencia (1-2 finale), il Barcellona non ha sfruttato la possibilità di allungare sulle Merengues: ventiquattr'ore dopo il ko dei Blancos, la squadra di Flick ha pareggiato 1-1 contro il Betis Siviglia.- Il Betis è soddisfatto del rendimento del difensore brasiliano, che ieri ha segnato il secondo gol stagionale dopo quello in Conference League. Natan è titolare nella difesa di Pellegrini, ha totalizzato quasi 40 partite e il club spagnolo è sempre più convinto di prendere a titolo definitivo il giocatore che l'estate scorsa è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Napoli.

- Natan ha fermato il Barcellona segnando con un colpo di testa da calcio d'angolo anticipando Araujo, dopo il gol piange per l'emozione e si avvicina alla telecamera: "Vamos carajo".dal Bragantino nell'estate 2023, ha vissuto una stagione difficile per tutta la squadra con tre cambi di panchina (stagione iniziata con Rudi Garcia, poi Mazzarri e Calzona) e non è riuscito a convincere.