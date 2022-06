Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la convincente vittoria contro l'Ungheria in Nations League: "È stata una buona partita nel primo tempo, il gol ci ha messo malumore addosso. Doveva finire con un punteggio più alto".



LA PARTITA - "Eravamo anche un po' stanchi, come loro. Ma è normale. Poi, subire un gol in una partita che doveva essere già chiusa, mette in difficoltà. Questa squadra è piena di ragazzi giovani, che dovrà lavorare. L'inizio è giusto. È stata una buona partita, veramente".