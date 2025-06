GETTY

Non solo Hojlund, l'Inter guarda in casa Bologna: in quota possibili gli arrivi di Castro, Beukema e Lucumi

51 minuti fa



"Cerchiamo profili di giovani importanti che possono rappresentare un patrimonio tecnico ma anche un futuro pieno di grandi soddisfazioni per il nostro club". Senza fare nomi specifici, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha risposto ad alcune domande sul mercato della sua squadra, indicando la linea della società per il calciomercato estivo. Uno dei profili che sembra essere prossimo al passaggio in nerazzurro è Rasmus Hojlund, 22enne attaccante danese in forza al Manchester United. Sulla lavagna dei bookmaker, l'arrivo dell'ex calciatore dell'Atalanta - 10 gol in questa stagione con la maglia degli inglesi - vale 2. Un altro attaccante accostato nelle ultime ore all'Inter è Santiago Castro, reduce dall'annata al Bologna dove ha collezionato 46 presenze e 10 reti: paga 2,75 il passaggio dell'argentino a Milano. Dagli emiliani potrebbero arrivare anche altri due giocatori: Sam Beukema e Jhon Lucumi, entrambi offerti a 3,50. Si sale invece a 7,50 per il sogno chiamato Gianluigi Donnarumma, reduce dalla Champions League vinta dal Psg proprio contro i nerazzurri.