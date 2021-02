Negli ultimi giorni Francesca Fioretti è tornata a parlare della morte del suo ex compagno Davide Astori e ha annunciato che sarà al processo per capire la verità sul fatto che la sua scomparsa potesse o meno essere evitata. A 3 anni di distanza dalla morte del difensore della Fiorentina Francesca sta provando a ritrovare il sorriso e accanto a lei, come svelato dal settimanale Chi c'è un nuovo uomo. Un calciatore anche lui, il terzino dell'Inter Aleksandar Kolarov. I due sono stati pizzicati insieme dalla rivista di gossip che ha rilanciato la notizia.