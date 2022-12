in un'edizione deiin cui il Marocco porta per la prima volta l'Africa tra le migliori quattro del pianeta, il Giappone va a tanto così dalla storica qualificazione ai quarti di finale e in cui corazzate come Germania, Spagna, Brasile e Portogallo incappano in flop tanto fragorosi quanto inaspettati.e davanti alla platea internazionale. E in Argentina-Olanda- Attenzione, la versione calcistica più vicina al Pibe de oro l'abbiamo ammirata probabilmente nella semifinale da dominatore contro la Croazia, maLa storia di Argentina-Olanda e di Messi contro Van Gaal, della sequenza dei rigori come in un film di Sergio Leone appartiene già alla storia di Qatar 2022 e della Coppa del Mondo. Ma a Leo non basta, perché lui negli ultimi 4 anni si è preparato per una partita ed una soltanto:di questo sport.- Per poter davvero prendere il posto che spetta ai più grandi, tra Pelé e Ronaldo il Fenomeno, tra Cruijff e Zidane, ma soprattuttosfuggitagli per una questione di dettagli 8 anni fa in Brasile. Credevamo di averle viste tutte, ma ne manca ancora una: l'ultima grande vittoria di una carriera irripetibile e diventare icona immortale e leader spirituale della sua Argentina.