Olympiacos-Aston Villa: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(giovedì 9 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per il ritorno delle semifinali in Conference League. Si gioca ad Atene, la sede della finale del 29 maggio, ma non nello stesso stadio: infatti, l'ultimo atto si terrà nell'impianto di casa dell'AEK tra la vincente di questo doppio confronto e quella di Club Brugge-Fiorentina., con tripletta di El Kaabi.Partita: Olympiacos-Aston Villa.

Data: giovedì 9 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale TV: Sky Sport, Dazn.Streaming: Sky Go, Now e Dazn.- Aston Villa-Olympiacos viene trasmessa in diretta anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre sarà visibile in diretta su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.

- Telecronaca affidata a Riccardo Mancini su Dazn.- Recuperati dalle rispettive squalifiche Masouras e Ndoj per i greci e il portiere Emiliano Martinez per gli inglesi. Attesi alla guida dei due attacchi Watkins ed El Kaabi, con Diaby e Podence sugli esterni. Indietro nel ballottaggio le vecchie conoscenze del campionato italiano Jovetic e Zaniolo.Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, Fortounis; El Kaabi. All.: Mendilibar.: Martinez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Rogers, McGinn, Douglas Luiz, Diaby; Bailey; Watkins. All.: Emery.