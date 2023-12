C'è il bomber del Napoli Victor Osimhen fra i tre 'finalisti' per il Pallone d'oro dell'Africa. Lo ha rivelato la confederazione calcistica di quel continente (Caf), che ogni anno assegna il premio.



A contenderselo, oltre a Osimhen, saranno Mohamed Salah, stella del Liverpool (ed ex Fiorentina e Roma) che ha già avuto questo riconoscimento nel 2017 e nel 2018, e l'ex interista Achraf Hakimi, esterno del Paris SG (ex Inter).



Come ricorda l'Ansa, Osimhen si è piazzato ottavo nella graduatoria del Pallone d'Oro di France Football, premio al miglior giocatore al mondo nella passata stagione, vinto per l'ottava volta da Lionel Messi.