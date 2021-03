James Pallotta ha ripreso a twittare con insistenza e a commentare le vicende legate alla Roma. È successo anche ieri, quando ha dato ragione ad un tifoso che ha identificato nell’ingaggio di Monchi l’errore più grande della sua esperienza da presidente: “Sono d’accordo”il commento di Pallotta. La risposta del bostoniano ha stuzzicato la curiosità di molti, che hanno continuato a chiedere come mai avesse deciso di depotenziare Petrachi e se il licenziamento dell’ex direttore sportivo del Torino non fosse stato troppo frettoloso: “Sono di nuovo d’accordo” ha risposto prontamente Pallotta, che poi ha rincarato la dose puntando il dito contro il Ceo Fienga: “Il motivo chiedetelo a Guido (Fienga, ndc)”. Il salentino ha già vinto il primo round contro la Roma in tribunale dopo il licenziamento per giusta causa.