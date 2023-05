In casa Napoli, Aurelio De Laurentiis sta valutando vari nomi per sostituire Luciano Spalletti. Come riporta il Corriere dello Sport, fra i tecnici nel mirino del patron azzurro ci sarebbe anche Luis Enrique. L'ex ct della Spagna ed ex allenatore di Barcellona e Roma ha un profilo internazionale e con il suo 4-3-3 potrebbe raccogliere al meglio l'eredità di Spalletti.