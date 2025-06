Parma: occhi su Berti e Pululu, capocannoniere della Conference League

In attesa di scegliere il nuovo allenatore al posto di Cristian Chivu andato all'Inter, il Parma si muove anche sul mercato dei calciatori in entrata. Dopo aver annunciato l'arrivo del giovane argentino Christian Ordonez dal Velez Sarsfield, il club gialloblù ha messo gli occhi su un altro centrocampista classe 2004: l'italiano Tommaso Berti del Cesena (Serie B).



Per quanto riguarda l'attacco, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Parma affianca l'Udinese nella corsa al nazionale congolese Afimico Pululu (classe 1999), in forza al club polacco dello Jagiellonia e capocannoniere della Conference League con 8 goal.