Parma, Pecchia: "Stagione finita per Djuric. L'espulsione? Accettiamo e andiamo avanti"

C'è molta amarezza nelle parole di Fabio Pecchia al termine della partita con la Roma. Il Parma ha lottato, ma ha pagato a caro prezzo l'espulsione di Leoni e il gol, subito dopo, di Matias Soulé: "Il rosso ha condizionato l'andamento della partita. Non solo siamo rimasti in dieci ma hanno trovato il gol, sarebbe stato meglio il rigore. Ha indirizzato l'incontro".

DJURIC - Brutte notizie sul fronte Milan Djuric. Per lui stagione finita dopo l'infortunio subito a Cagliari: "Abbiamo perso Djuric per tutto il campionato. Era un’alternativa e una soluzione per sviluppare il gioco".

CRISI - "I numeri sono incontestabili ma la forza va tenuta viva. Il trend non è bello ma siamo vivi. La salvezza è alla portata. Ci sembra tutto nero, ma dobbiamo crederci. Gli episodi girano sempre in una sola direzione, sta a noi trovare la forza per spingere dall'altra parte".

EPISODI ARBITRALI - "Arbitraggio a senso unico? Non ho controllo su quello. Subiamo, accettiamo e andiamo avanti. Fallo di mano prima del rosso? Poco da dire, non ho visto dal campo e l'autogiocata viene valutata così".