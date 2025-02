Parma, quando torna Hernani: cosa fare al fantacalcio

Getty Images

Tempo di aste di riparazione al fantacalcio dopo la fine del calciomercato invernale. Ci sono i dubbi sui nuovi acquisti, ma anche quelli relativi ai calciatori infortunati. Chi tenere o svincolare? Cosa fare con Hernani?

Il centrocampista del Parma è uscito malconcio dalla partita con il Milan del 26 gennaio e ha saltato la partita con il Lecce. E' in dubbio per quella con il Cagliari del 9 febbraio, ma potrebbe tornare per quella successiva contro la Roma.

L'infortunio non è serio e, se avete in rosa Hernani, il consiglio è quello di tenerlo e non svincolarlo. Tornerà a breve in campo, forse già alla prossima partita.