Paulo Fonseca ha già dimenticato il Milan: il suo Lione vola e dà spettacolo. I numeri della rinascita

O, forse, non se n'era mai andato.Il successo per 3-1 sull'Auxerre, nel posticipo della 29esima giornata di Ligue 1, ha consentito alla sua squadra di arrampicarsi alE il secondo posto, lontano anni luce solamente pochi mesi fa, è oggi una speranza concreta. Distante appena due punti.insieme all'opportunità di giocarsi traguardi importanti su due fronti.sotto la guida di Rudi Garcia. Un'ulteriore vetrina per l'allenatore portoghese, bistrattato oltre i propri demeriti durante la sua esperienza milanista e oggi spettatore molto lontano delle vicissitudini della formazione rossonera. Che, con lui al timone, era ancora in Champions League e con buone speranze di guadagnarsi gli ottavi di finale, e in campionato non era così distante dal quarto posto, dove ha portato il Milan il suo successore Sergio Conceiçao.Che, al netto di una discutibile gestione finanziaria delle sue squadre – dopo aver condotto al trionfo nel Brasileirao e in Copa Libertadores il Botafogo, lo ha smembrato poche settimane più tardi, mentre in Francia ha dovuto sforbiciare e non poco per evitare la retrocessione d'ufficio – ha dimostrato di non aver paura nell'assumersi in prima persona la responsabilità delle decisioni. Anche quelle più complicate ed impopolari.La squalifica fino a novembre inflitta dalla commissione disciplinare per il testa a testa con l'arbitro Millot sembra non aver tolto nulla alla sua capacità di entrare in sintonia con lo spogliatoio ed incidere con le sue idee., convinto a rimanere almeno fino al termine di questa stagione e destinato, insieme a, ad essere uno degli uomini mercato dell'estate che verrà. Perché la situazione finanziaria complessiva del Lione rimane sotto la lente di ingrandimento degli organi di controllo delle istituzioni francesi e l'eventualità di qualche dolorosa, ma ben pagata, rinuncia è stata già messa in preventivo.che hanno già avuto spazio in questa stagione – il difensore Sael Kumbedi, i centrocampisti Mahamodou Diawara e Tanner Tessmann, gli esterni offensivi Malick Fofana ed Ernest Nuamah (quando rientrerà dal grave infortunio al ginocchio – e che quelli che si affacceranno da un vivaio che non ha mai avuto problemi a sfornare prospetti per la prima squadra.Il primo traguardo da raggiungere è però adesso:anche per i prossimi anni. In un momento storico in cui il dominio nazionale del Paris Saint-Germain sembra essere difficilmente scalfibile, riprendersi il ruolo di prima alternativa rispetto a Monaco e Marsiglia potrebbe essere considerata la prima missione per Paulo Fonseca.