Perché Casadei ha scelto il Torino

Una delle telenovele della sessione di mercato di gennaio è stata quella legata a, tra sorpassi, inserimenti all'ultimo minuto e alla fine... la firma. Col Toro. I bianconeri hanno superato definitivamente i biancocelesti prendendo il centrocampista classe 2003 a titolo definitivo dai Blues, più convinti della proposta dei granata rispetto a quella presentata dal presidente biancoceleste Lotito.- Cesare Casadei piace molto a. Uno dei migliori, in realtà. In tre anni il centrocampista ha acquistato esperienza andando a giocare in Inghilterra, in uscita dal Torino c'era Ilic (ceduto allo Spartak Mosca per 20 milioni più bonus) e quando c'è stata la possibilità di fare un tentativo per Casadei Vanoli ha dato subito il suo assenso.

- Pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale, ecco le prime parole di Cesare Casadei da nuovo giocatore granata: "Torno in Italia dopo un’esperienza incredibile in Inghilterra, sono felice della mia decisione di andare al Torino. La storia del club, il suo progetto e le sue ambizioni mi hanno convinto che questo è il posto giusto per me. Non vedo l’ora di indossare la maglia granata, scendere in campo e dare il massimo per i tifosi. Inizia un nuovo capitolo e sono pronto".