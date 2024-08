Perché la Juventus può prendere anche Sancho dopo Nico Gonzalez e Conceiçao

Getty Images

Juventus scatenata negli ultimi giorni di mercato: in ventiquattr'ore Cristiano Giuntoli ha chiuso due esterni d'attacco come aveva chiesto Thiago Motta.: il primo era una richiesta esplicita dell'allenatore quando ha capito che non sarebbe stato possibile arrivare ada Adeyemi;- Ma non è finita qui, perché prima della fine del mercato i bianconeri possono prendere ancora un esterno d'attacco. L'idea della Juve è rinforzarsi con un giocatore in quel ruolo, più eventualmente un altro acquisto in caso di cessione di Chiesa (che alla fine, come detto, dovrebbe partire). E sono due, Nico Gonzalez e Conceiçao.

- L'esterno serbo non rientra nei piani di Motta, ha respinto una proposta dagli Emirati Arabi: l'Al-Ain, squadra allenata da Hernan Crespo, aveva fatto un'offerta che il giocatore ha declinato preferendo rimanere ad alti livelli. La Juve ha provato a inserirlo nell'affare Nico Gonzalez con la Fiorentina,- Se dovesse partire Kostic quindi la Juventus può prendere un altro esterno e il nome più caldo è quello di Jadon Sancho: lo strappo con l'allenatore ten Hag è stato ricucito ma solo in parte.. L'idea è di non investire una grossa cifra destinata per Koopmeiners (parti sempre più vicine), ma eventualmente fare un tentativo per strappare un accordo simile a quello trovato col Porto per Conceiçao.