Quanto ha speso la Juventus per Nico Gonzalez

Dopo averlo inseguito a lungo, la Juventus è riuscita a portare a casa, dopo aver avuto già tempo prima il sì del giocatore con il quale bisognava sistemare solo alcuni dettagli burocratici. Nico Gonzalez era la prima richiesta di Thiago Motta quando è stato detto all'allenatore che non c'erano margini per arrivare ad Adeyemi, e la società l'ha accontentato.- Per convincere la Fiorentina a mollare la presa su Nico Gonzalez. Una cifra importante che Giuntoli aveva messo in conto per arrivare all'esterno argentino; prima, infatti, la Juve ha lavorato sulle uscite con l'obiettivo di aumentare il budget mercato.

- Nico Gonzalez è arrivato a Torino per fare il titolare. E la Juve l'ha preso per quello.. I bianconeri hanno fatto una rivoluzione lì davanti e Nico rappresenta uno dei volti nuovi, in passato ha giocato anche da prima e seconda punta spostandosi anche sulla fascia sinistra, ma a oggi lo slot dell'esterno destro nel tridente d'attacco della Juventus è suo.