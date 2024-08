Quanto guadagna Nico Gonzalez alla Juventus

Quando a Thiago Motta hanno detto che non sarebbero riusciti ad arrivare a Adeyemi del Borussia Dortmund, l'allenatore della Juventus ha fatto un nome:. Era la prima richiesta dell'ex Bologna per la fascia destra. Ed è stato accontentato, perché a pochi giorni dalla fine del mercato Giuntoli è riuscito a trovare l'accordo con la Fiorentina per portare a Torino l'attaccante argentino, col quale aveva già un accordo da tempo.- Nico Gonzalez era già da un po' di tempo che aveva pensato di cambiare aria, così dopo l'offerta del Brentford rifiutata un anno fa dalla Fiorentina la chiamata della Juventus è stata quella che ha convinto il club viola a venderlo: prestito con obbligo di riscatto con bonus, così i due club hanno trovato l'accordo.

- Nico Gonzalez è arrivato a Torino per fare il titolare. E la Juve l'ha preso per quello. Come detto era una priorità per Thiago Motta sulla fascia destra, dove l'attaccante argentino giocherà gran parte delle partite sia in campionato che in Champions., in passato ha giocato anche da prima e seconda punta spostandosi anche sulla fascia sinistra, ma a oggi lo slot dell'esterno destro nel tridente d'attacco della Juventus è suo.