Perchè Spalletti non ha convocato Chiesa in Nazionale

Getty Images

La lontananza dalla Serie A rischia di far perdere il posto in Nazionale a. Campione d'Europa con l'Italia di Mancini, in estate l'esterno d'attacco ha lasciato la Juventus per trasferirsi in Inghilterra al Liverpool. Nuova vita con i Reds, ma il classe '97 è stato escluso dal nuovo ct azzurro dalla lista dei convocati per le prossime due partite di Nations League: giovedì 10 ottobre contro il Belgio e lunedì 14 con Israele.- Probabilmente, l'assenza di Chiesa è legata anche ai pochi minuti giocati con la squadra di Arne Slot.: per la precisione sono 78' i minuti giocati da Federico da quando è arrivato al Liverpool; l'ultima gara in cui è partito titolare è stata quella di Coppa di Lega con il West Ham.

- Inoltre, con l'arrivo di Spalletti l'Italia è passata a un 3-5-2 che penalizza gli esterni offensivi. La conferma è arrivata anche dal ct, che in conferenza stampa ha spiegato: "Noi abbiamo deciso di ringiovanire la squadra ma loro due (l'altro è Politano, escluso anche lui, ndr) hanno un'età accessibile e sono nei nostri pensieri., si prendono responsabilità di altri ruoli e danno una mano in altre posizioni".